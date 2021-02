Wiesbaden

Bouffier mit Regierungserklärung zur Corona-Lage

02.02.2021, 02:56 Uhr | dpa

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) wird heute im hessischen Landtag eine Regierungserklärung zur Corona-Lage im Land halten. Die Rede im Parlament in Wiesbaden ist mit dem Satz überschrieben: "Das Ziel fest im Blick - Gemeinsam die Corona-Krise meistern". Der Corona-Lockdown mit einem umfassenden Herunterfahren des öffentlichen Lebens sowie massiven Kontaktbeschränkungen gilt auch in Hessen zunächst bis zum 14. Februar.

Am ersten Tag der ersten Plenarwoche des Jahres wollen die Abgeordneten auch über den neuen Glücksspielstaatsvertrag debattieren. Das Papier soll nach Angaben des Innenministeriums dazu beitragen, den Spieler- und Jugendschutz zu stärken sowie die Ausbreitung von unerlaubten Glücksspielen in Schwarzmärkten einzudämmen. Es ist unter anderem vorgesehen, dass Online-Poker oder Online-Casinos künftig in Deutschland erlaubt sind. Den bundesweit geltenden neuen Regelungen muss der Landtag zustimmen, damit der Vertrag in Kraft treten kann.