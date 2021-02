Wiesbaden

Verschiedene Aspekte der Corona-Pandemie Thema im Landtag

04.02.2021, 02:53 Uhr | dpa

Im hessischen Landtag wird auch am dritten Debattentag der Plenarwoche die Corona-Pandemie zu den bestimmenden Themen zählen. Unter anderem soll es heute in Wiesbaden um den Schutz von Arbeitnehmern vor einer Infektion und um die digitale Schulbildung gehen. Außerdem steht die geplante Produktion von Corona-Impfstoff in Marburg auf der Agenda.

Das Mainzer Unternehmen Biontech hatte vor wenigen Tagen die arzneimittelrechtliche Erlaubnis dafür erhalten. Im ersten Halbjahr 2021 sollen in Marburg 250 Millionen Dosen des Impfstoffes von Biontech und seines US-Partners Pfizer hergestellt werden.

Auf der Tagesordnung des Landtags steht zudem unter anderem eine Debatte über den Engpass beim Notruf der Hanauer Polizeistation in der Nacht des tödlichen Anschlags im Februar 2020.