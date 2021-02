Wiesbaden

Bouffier und Söder mahnen zur Besonnenheit

05.02.2021, 19:38 Uhr | dpa

Die Ministerpräsidenten von Hessen und Bayern, Volker Bouffier (CDU) und Markus Söder (CSU), haben Erwartungen auf rasche Lockerungen des coronabedingten Lockdowns gedämpft. "Wir werden besonnen bleiben. Niemand kann erwarten, dass wir jetzt auf einen Schlag sagen: So, das machen wir jetzt wieder wie früher. Das geht nicht. Aber Stück für Stück", sagte Bouffier am Freitagabend bei der Jahresauftakt-Klausur der hessischen Union, die in diesem Jahr coronabedingt online abgehalten wurde. "Wir dürfen nicht riskieren, dass wir in vier Wochen dann plötzlich wieder ganz hohe Zahlen haben, weil wir unvorsichtig waren", so Bouffier. "Die Entwicklungen in Portugal und anderen Ländern, die kann man nicht ignorieren."

Ihm sei bewusst, wieviele Menschen von der Pandemie betroffen seien - von Senioren über Familien bis hin zu Arbeitnehmern und der Wirtschaft, so Bouffier. Zugleich bereiteten aber die Virus-Mutationen Sorgen. Deshalb werde man Stück für Stück vorgehen und immer berücksichtigen, was die Wissenschaft sage. Er bleibe dabei, dass 2021 das Jahr sein müsse, in dem Corona überwunden werden müsse, sagte Bouffier. "Da sind wir auf gutem Weg. Wir haben allen Anlass zur Zuversicht, und wir haben gar keinen Anlass, unvorsichtig zu sein."

Auch Söder mahnte zur Besonnenheit. "Wenn wir nicht aufpassen, machen wir alle Erfolge zunichte. Und die Kombination aus überstürzter Lockerung und Mutation, die ist echt hochgefährlich." Dann könne es eine dritte Krankheitswelle geben. "Und diese dritte Welle werden uns die Menschen auch nicht so richtig verzeihen." Die Mehrzahl der Menschen wünsche sich einen Lockdown, der etwas längere dauere, aber dafür besser wirke "als ein Stop and Go und Hin und Her."

Am kommenden Mittwoch will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder erneut über das Infektionsgeschehen beraten. Dabei soll auch entschieden werden, ob der bis zum 14. Februar befristete Lockdown mit geschlossenen Schulen, Geschäften, Restaurants und Freizeiteinrichtungen verlängert wird oder ob wegen der sinkenden Infektionszahlen vorsichtige Öffnungsschritte eingeleitet werden können.