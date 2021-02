Wiesbaden

Unwetter-Wochenende: Schneeverwehungen, Glatteis, Wind

06.02.2021, 14:01 Uhr | dpa

Starke Schneefälle, Glatteis und Regen - die Menschen in Hessen müssen sich auf ein ungemütliches Wochenende einstellen. Der Deutsche Wetterdienst warnte am Samstag, es könne zu "extrem starken Schneeverwehungen" kommen, verbreitet dürfte es glatt werden. "Straßen und Schienenwege können unpassierbar sein. Vermeiden Sie alle Autofahrten!", hieß es in der Warnmeldung.

Bereits für die Nacht zum Sonntag rechneten die Meteorologen im Norden des Landes mit unwetterartigem Schneefall. Bis zur Mitte Hessens könnten die Niederschläge teils als Schnee, teils als gefrierender Regen herunterkommen, im Süden wurde Regen erwartet. Die Tiefsttemperatur lägen voraussichtlich bei 0 bis minus 8 Grad, im Süden bis 0 Grad. Dazu solle ein mäßiger bis frischer Ostwind wehen. Für den Norden und in Hochlagen wurden starke bis stürmische Böen erwartet, die für starke Schneeverwehungen sorgen könnten.

Weitere Schneefälle erwartet der DWD für diesen Sonntag, die im Norden unwetterartig ausfallen und mit Verwehungen einhergehen dürften. Im Süden hingegen soll es regnen. Dabei ist am Vormittag auch mit gefrierendem Regen mit Glatteis zu rechnen. Im Laufe des Sonntagabends dürfte der Schneefall dann nordwärts abziehen. Die Höchsttemperaturen im Norden sollen zwischen minus 4 und minus 1 Grad liegen, sonst bei 0 bis 5 Grad.

Für den Montag erwartet der DWD wechselnde bis starke Bewölkung und nur noch zeitweise leichten Schneefall. Verbreitet wird mit Dauerfrost mit Höchstwerten zwischen minus 5 bis 0 Grad gerechnet, in Nordhessen teils auch minus 8 bis minus 6 Grad. Auch am Dienstag soll es örtlich leicht schneien bei Höchsttemperaturen im Norden von minus 8 bis minus 4 Grad, im Süden von minus vier bis minus 2 Grad.