Wiesbaden

Drittligist Wehen Wiesbaden klettert auf Rang fünf

07.02.2021, 17:05 Uhr | dpa

Der SV Wehen Wiesbaden hat sich im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga zurückgemeldet. Die Hessen gewannen am Sonntag das Heimspiel gegen den starken Aufsteiger Türkgücü München mit 3:1 (1:0) und schoben sich in der Tabelle mit 35 Punkten am Rivalen vorbei auf Rang fünf vor. "Es zeigt sich eine gute Entwicklung des Teams", lobte Wehen-Trainer Rüdiger Rehm. "Wir haben die Gier und Besessenheit, den Gegner über 90 Minuten zu bearbeiten."

Phillip Tietz (45.+1 Minute) brachte die Hausherren kurz vor der Pause mit einem Traumtor aus 30 Metern in Führung, die Sercan Sararer (82.) mit einem verwandelten Handelfmeter ausglich. Zuvor hatte Wehens Torwart Tim Boss einen Foulelfmeter von Petar Sliskovic (60.) pariert.

In der turbulenten Schlussphase sicherten die spät eingewechselten Moritz Kuhn (87.) und Gustaf Nilsson (90.+3) dem SVWW mit ihren Joker-Toren noch den Sieg. "Der größte Entwicklungsschritt ist unsere Breite. Jeder, der von der Bank kommt, trifft. Das ist ein super Gefühl für den Trainer", sagte Rehm. Kleiner Wermutstropfen: Zwischen den beiden Treffern sah Abwehrspieler Florian Carstens die Gelb-Rote Karte und fehlt den Hessen damit am kommenden Mittwoch im Nachholspiel beim Tabellenführer Dynamo Dresden.