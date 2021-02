Wiesbaden

Finanzminister legt Haushaltsabschluss für das Jahr 2020 vor

08.02.2021, 03:33 Uhr | dpa

Der hessische Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) präsentiert am heutigen Montag in Wiesbaden den vorläufigen Haushaltsabschluss des Landes für das Jahr 2020. Dabei geht es um die finalen Ausgaben und Einnahmen des Landes im vergangenen Jahr. Die Zahlen werden bestimmt sein von den massiven Auswirkungen durch die Corona-Pandemie. Die Steuereinnahmen in Hessen sind deutlich zurückgegangen. Dazu kommt eine Vielzahl von finanziellen Hilfsprogrammen des Landes, um die Auswirkungen der Corona-Krise in der Gesellschaft und der Wirtschaft zu lindern.