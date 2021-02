Wiesbaden

Sinemus bleibt dabei: Schulen bis Ende 2022 am Glasfasernetz

19.02.2021, 07:01 Uhr | dpa

Die schwarz-grüne Landesregierung hält am Ziel fest, alle Schulen in Hessen bis Ende 2022 an das Glasfasernetz anzuschließen. Über 60 Prozent aller rund 2000 Schulen im Land verfügten über eine gigabitfähige Anbindung, teilte Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion in Wiesbaden mit und berief sich auf Angaben von Mitte des Vorjahres. 623 der 2006 Schulen seien mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet.

An der finanziellen Beteiligung der Kommunen für die Ausstattung der Schulen mit einem Glasfaseranschluss in Höhe von zehn Prozent werde festgehalten, erklärte Sinemus. Der Landesregierung sei die aktuelle finanzielle Situation der Kommunen bekannt. Nach Auffassung der Landesregierung stärke eine Beteiligung an den Kosten jedoch das Eigeninteresse der Kommunen an einer möglichst wirtschaftlichen Umsetzung des Projektes. Die Hälfte der Kosten übernimmt nach Angaben des Ministeriums der Bund, 40 Prozent das Land und zehn Prozent entfallen auf die Kommunen.