Wiesbaden

Umweltministerium warnt vor Verzehr von Wildschweinleber

23.02.2021, 14:35 Uhr | dpa

Das hessische Umweltministerium hat vor dem Verzehr von Wildschweinleber gewarnt. In Proben aus mehreren hessischen Landkreisen sei die Chemikalie PFC nachgewiesen worden, teilte die Behörde in Wiesbaden am Dienstag mit. Ein gesundheitliches Risiko könne beim Verzehr nicht ausgeschlossen werden. PFC wird etwa für die Beschichtung von Regenjacken verwendet. Bei der Herstellung der Nutzung und der Entsorgung gelangt die Chemikalie auch in die Umwelt, dort wird sie von den Tieren mit der Nahrung aufgenommen.

Wildschweinleber kommt laut Ministerium üblicherweise nur in Jäger-Haushalten auf den Tisch, im Handel wird sie in der Regel nicht verkauft. PFC ist die Abkürzung für per- und polyfluorierte Chemikalien. Untersucht wurden sieben Leberproben, in allen wurde PFC nachgewiesen.