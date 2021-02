Wiesbaden

Hessen nimmt elf Geflüchtete aus Syrien auf

25.02.2021, 11:15 Uhr | dpa

Das Land Hessen nimmt elf syrische Geflüchtete auf. Die zwei Familien und eine weitere Person kämen von den griechischen Inseln nach Deutschland, teilte das Sozialministerium am Donnerstag in Wiesbaden mit. Mitarbeiter einer Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen holen die Geflüchteten demnach am Donnerstag am Flughafen Hannover-Langenhagen ab. Laut Sozialministerium sollen die Menschen im Kreis Gießen, im Kreis Darmstadt-Dieburg und in Darmstadt untergebracht werden. Die Geflüchteten seien zuvor in Quarantäne gewesen und zweifach auf das Coronavirus getestet worden.

Sozialminister Kai Klose (Grüne) teilte mit, auf den griechischen Inseln "leben besonders viele Menschen auf engem Raum und unter problematischen Bedingungen zusammen". Die Aufnahme erfolge aufgrund einer breiten politischen Unterstützung und "der sich zuspitzenden Notlage". Weitere Flüge für Schutzsuchende von der griechischen Insel Lesbos seien Anfang März geplant.