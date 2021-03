Wiesbaden

Corona-Impfaufruf für 18- bis 64-Jährige der zweiten Gruppe

03.03.2021, 16:49 Uhr | dpa

Vorbereitete Spritzen mit dem Impfstoff gegen Covid-19 von Biontech/Pfizer liegen in einer Schale. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die hessische Landesregierung hat alle Corona-Impfberechtigten der zweiten Priorisierungsgruppe im Alter zwischen 18 bis 64 Jahren aufgerufen, sich für einen Termin registrieren zu lassen. Für diese Altersgruppe gebe es aktuell sehr schnell freie Impftermine, da das Präparat von Astrazeneca eingesetzt werden könne, erläuterte ein Sprecher des Innenministeriums in Wiesbaden am Mittwoch. Zu der zweiten Priorisierungsgruppe gehören überwiegend die Über-70-Jährigen, für die der Astrazeneca-Impfstoff nicht in Frage kommt.

Allerdings dürfen sich unter anderem auch Menschen impfen lassen, die bestimmte Vorerkrankungen haben. Dazu zählen etwa Trisomie 21, Demenz, Krebs, einige Lungenerkrankungen, Diabetes mellitus, Leberzirrhose, chronische Nierenerkrankung oder Adipositas (Menschen mit Body-Mass-Index über 40). Auch bis zu zwei enge Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen oder von einer Schwangeren können auf einen baldigen Termin für die Impfung hoffen.