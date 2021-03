Wiesbaden

Verfassungsschutz erklärt AfD zum Verdachtsfall

03.03.2021, 16:52 Uhr | dpa

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die gesamte AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Damit kann die Partei ab sofort auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln ausgespäht werden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur setzte der Präsident der Behörde, Thomas Haldenwang, die Landesämter für Verfassungsschutz darüber am Mittwoch in einer internen Videokonferenz in Kenntnis. Zuerst hatte der "Spiegel" über die Entscheidung berichtet.

Wegen eines noch nicht abgeschlossenen Gerichtsverfahrens gibt das Bundesamt derzeit öffentlich keine Stellungnahme zur Frage der Einschätzung der AfD ab. "Mit Blick auf das laufende Verfahren und aus Respekt vor dem Gericht äußert sich das Bundesamt für Verfassungsschutz in dieser Angelegenheit nicht öffentlich", teilte die Kölner Behörde auf Anfrage mit.

Der AfD liegt nach eigenen Angaben bislang "keine offizielle Erklärung des Bundesamtes vor, die das bestätigt". Die AfD Hessen reagierte mit Kritik: Landessprecher Klaus Herrmann teilte am Mittwoch mit, das Bundesamt für Verfassungsschutz habe eine Stillhaltezusage vor dem Verwaltungsgericht Köln gegeben. "Sollten nun vertrauliche Informationen aus dem Inlandsgeheimdienst durchgestochen worden sein, lässt das auch Rückschlüsse auf die inhaltliche Arbeit zu." Er sei über die Arbeits- und Verfahrensweise "fassungslos".

Es werde einmal mehr deutlich, mit welchen Handlungsweisen diese Behörde bereit sei, einer den Regierungsparteien "unangenehme Oppositionspartei" zu schaden. "Das hat mit einem neutralen behördlichen Handeln nicht mehr viel zu tun." Dem gelte es jetzt mit allen rechtsstaatlichen Mitteln entgegenzutreten.

Das Bundesamt hatte dem Kölner Verwaltungsgericht diese Woche umfänglich Einblick in seine Einschätzung zur AfD gewährt. Die AfD wehrt sich in einem Eilverfahren mit juristischen Mitteln gegen eine mögliche Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall. Diese Einstufung ermöglicht grundsätzlich auch das Anwerben von Informanten, die aus der Partei an den Inlandsgeheimdienst berichten.