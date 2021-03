Wiesbaden

Bouffier äußert sich am Donnerstag zu neuen Corona-Regeln

03.03.2021, 20:54 Uhr | dpa

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will sich wegen der anhaltenden Verhandlungen mit seinen Länderkollegen und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erst am Donnerstag zu den weiteren Maßnahmen in der Corona-Pandemie äußern. Eine für Mittwochabend geplante Pressekonferenz wurde von der hessischen Staatskanzlei abgesagt. Der Regierungschef will sich nun am Donnerstag nach der Sitzung des hessischen Corona-Kabinetts (14.30 Uhr) zu den konkreten Schritten für Hessen äußern. Auch nach mehrstündigen Verhandlungen bei der Bund-Länder-Schalte war bis zum späten Abend noch kein Ergebnis bekanntgeworden.