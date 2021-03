Wiesbaden

Innenminister Beuth stellt Kriminalstatistik 2020 vor

05.03.2021, 01:56 Uhr | dpa

Wie hat sich die Kriminalität in Hessen im Corona-Jahr 2020 entwickelt? Dazu will Innenminister Peter Beuth (CDU) heute in Wiesbaden die jüngste Statistik der Polizei vorstellen (10.00 Uhr). Laut Bundeskriminalamt hat die Pandemie verschiedene Auswirkungen auf das Kriminalitätsgeschehen. "In Deutschland ist neben einem leichten Kriminalitätsrückgang in einigen Deliktfeldern zu beobachten, dass auch Kriminelle ihre Vorgehensweisen an die aktuellen Rahmenbedingungen anpassen", hatte eine Sprecherin Mitte Februar berichtet. Ein rückläufiger Trend der Fallzahlen sei etwa bei Eigentums- und Gewaltdelikten feststellbar.

Im Jahr 2019 war die Zahl der Straftaten in Hessen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt deutlich zurückgegangen. Gleichzeitig verbuchten die Ermittler eine verbesserte Aufklärungsquote.