Wiesbaden

Resümee zu Homeoffice-Kontrollen in Hessen erst Ende März

08.03.2021, 09:27 Uhr | dpa

Eine Frau arbeitet in ihrer Wohnung vor einem Computer an einem Stehtisch. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

In Hessen laufen derzeit Kontrollen in 1000 Betrieben, ob die Corona-Vorgaben zum Homeoffice eingehalten werden. Ein Resümee zu Verstößen und möglichen Bußgeldverfahren könne erst nach dem geplanten Abschluss Mitte März gezogen werden, teilte das Sozialministerium in Wiesbaden auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. "Konkrete Ergebnisse der Kontrollaktion liegen noch nicht vor", hieß es.

Laut Corona-Arbeitsschutzverordnung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) von Ende Januar müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigten anbieten, Büroarbeit oder vergleichbare Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen - wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Wenn das nicht möglich ist, sollen Firmen zum Beispiel kleine und feste Arbeitsgruppen einrichten. Die Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten bei ihrer jüngsten Verhandlungsrunde am Mittwoch vereinbart, dass die Regelungen zum Homeoffice bis zum 30. April verlängert werden sollen. Dadurch soll die Gefahr reduziert werden, dass sich Beschäftigte am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dorthin anstecken.

"Zur Überprüfung der Umsetzung der Regelungen zum Homeoffice werden zunächst schriftliche Informationen von den Betrieben eingeholt", erläuterte das Sozialministerium. Auf deren Grundlage werde dann entschieden, ob etwa eine Vor-Ort-Kontrolle erforderlich ist. "Einbezogen in die Aktion werden sowohl Betriebe, gegen die konkrete Beschwerden vorliegen als auch eine Stichprobe von Betrieben, die durch die Aufsicht ausgewählt wird."