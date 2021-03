Wiesbaden

1174 neue Corona-Neuinfektionen: Inzidenz über 93

17.03.2021, 08:02 Uhr | dpa

Das Coronavirus breitet sich in Hessen weiter aus. Binnen eines Tages wurden landesweit 1174 Neuinfektionen registriert, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 3.24 Uhr) vom Mittwoch hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 35 auf 6094. Die landesweite Inzidenz - also die Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen 7 Tage - lag bei 93,4. Am Vortag hatte sie bei 89,1 gelegen. Seit Beginn der Pandemie sind 200 311 Corona-Infektionen im Bundesland nachgewiesen worden.

Landesweit die höchste Inzidenz hat weiterhin Offenbach mit 167,3, gefolgt vom Lahn-Dill-Kreis (148,0) und dem Landkreis Offenbach (129,8). Auch die Inzidenz in Hessens größter Stadt Frankfurt stieg weiter an auf 105,8. Am niedrigsten war die Inzidenz erneut im Schwalm-Eder-Kreis mit 35,6.

Auf den Intensivstationen im Bundesland wurden nach Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) insgesamt 272 an Covid-19 erkrankte Menschen versorgt, davon wurden 139 beatmet (Stand 7.19 Uhr). Von den 1967 verfügbaren Intensivbetten waren demnach 1699 belegt.