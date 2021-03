Wiesbaden

Airbnb: Kurbeitrag automatisch an Stadtverwaltung

17.03.2021, 15:30 Uhr | dpa

Bei Buchungen für Unterkünfte in Wiesbaden über die Internetplattform Airbnb wird ab April der Kurbeitrag automatisch an die Stadt weiter überwiesen. Die Verwaltung werde so entlastet, Kosten entstünden der Kommune nicht, teilte die Stadt Wiesbaden am Mittwoch mit. Die Tourismusabgabe in der Landeshauptstadt liegt derzeit bei drei Euro pro Gast und Übernachtung. Mit der Stadt Frankfurt gibt es bereits seit dem Jahr 2018 eine entsprechende Vereinbarung mit Airbnb.