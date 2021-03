Wiesbaden

Parlamentarier im hessischen Landtag beraten über Lockdown

18.03.2021, 02:46 Uhr | dpa

Menschenleer sind die Rolltreppen in einem Einkaufszentrum. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Corona-Lockdown wird am heutigen Donnerstag einmal mehr Thema im hessischen Landtag. Bei den Plenardebatten in Wiesbaden soll es unter anderem um die Folgen der Pandemie für die Gastronomie und die Schulen gehen. Die AfD-Fraktion fordert eine "sofortige Beendigung des Lockdowns", die FDP-Fraktion sieht Versäumnisse der Landesregierung etwa beim Schutz der Menschen in Alten- und Pflegeheimen vor einer Infektion. Als weitere Themen stehen die "Lohnungleichheit zwischen den Geschlechtern", das Wohnungsbauprogramm "Großer Frankfurter Bogen" und Stipendienprogramme für Künstlerinnen auf der Agenda.