Zwickau

Dank Schikora und Schröter: Zwickau gewinnt gegen Wiesbaden

21.03.2021, 16:08 Uhr | dpa

Der FSV Zwickau hat durch den dritten Sieg in Serie den nächsten Schritt zum Klassenverbleib in der 3. Fußball-Liga gemacht. Die Mannschaft von Trainer Joe Enochs gewann am Sonntag gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 2:1 (0:1) und hat mit 39 Punkten in der Tabelle acht Zähler Vorsprung vor der Abstiegszone. Nach dem Gegentor durch Benedict Hollerbach (45.+1 Minute) drehten Marco Schikora (52.) und Morris Schröter (86.) die Partie. Zwickaus Stammtorwart Johannes Brinkies wurde nach seinem in Saarbrücken erlittenen Muskelfaserriss nicht rechtzeitig fit, so dass Matti Kamenz sein Startelf-Debüt zwischen den Pfosten feierte. Abwehrspieler Steffen Nkansah fiel kurzfristig mit einer Erkältung aus und wurde durch Bastian Strietzel ersetzt.

Der FSV entwickelte in der Anfangsphase Dauerdruck, konnte aber mehrere Chancen nicht nutzen. Wiesbadens Torwart Tim Boss wehrte einen Schuss von Nils Miatke (12.) ab, nach der anschließenden Ecke rettete Sascha Mockenhaupt für die Gäste auf der Linie. In der 43. Minute scheiterte Miatke erneut am stark reagierenden Boss.

In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs geriet der FSV in Rückstand. Strietzel verlor auf der linken Seite den Ball an Hakan Gustaf Nilsson, nach dessen Eingabe Hollerbach zum 0:1 traf. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff kamen die Sachsen zum Ausgleich. Schikora köpfte nach einer Ecke von Morris Schröter zum 1:1 ein. Anschließend beruhigte sich das Geschehen vorübergehend. Der FSV erhöhte in der Schlussphase wieder den Druck und kam durch Schröter zum verdienten Siegtreffer.