Zwickau

Wehen nach Pleite in Zwickau aus dem Aufstiegsrennen

21.03.2021, 16:10 Uhr | dpa

Der SV Wehen Wiesbaden muss die Hoffnungen auf die direkte Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga wohl endgültig begraben. Die Hessen verloren am Sonntag beim FSV Zwickau mit 1:2 (1:0) und fielen in der 3. Liga auf Rang sieben zurück. Der Rückstand auf einen Aufstiegsplatz beträgt neun Spieltage vor Saisonende 13 Punkte. Benedict Hollerbach (45.+2) brachte den SVWW kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Wechsel drehten Marco Schikora (53. Minute) und Morris Schröter (86.) das Spiel zugunsten der Sachsen.

Die erste Chance in einer abwechslungsreichen Partie hatten die Hausherren, doch Wehens Torwart Tim Boss parierte gleich zweimal gegen Schröter und Nils Miatke. Auf der Gegenseite hatte Gustaf Nilsson die Gäste-Führung auf dem Fuß, scheiterte aber an FSV-Keeper Matti Kamenz. Nach dem Wechsel wurde Zwickau stärker und kam am Ende verdient zum dritten Sieg in Serie.