Wiesbaden

Ministerpräsident Bouffier verteidigt neue Corona-Maßnahmen

23.03.2021, 18:17 Uhr | dpa

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat die Verlängerung des Corona-Lockdowns mit Verschärfungen an Ostern als notwendigen Schritt zur Bekämpfung des Virus verteidigt. Er wisse, dass die Menschen von den anhaltenden Corona-Maßnahmen erschöpft seien und nun enttäuscht werden, sagte der Regierungschef am Dienstag in Wiesbaden. "Der Schritt ist angesichts der pandemischen Lage und der Mutanten des Virus aber leider notwendig." Mit den geplanten fünf Ruhetagen über Ostern könne es möglich sein, die neue Corona-Welle zu brechen.

Öffnungsschritte seien wegen der steigenden Corona-Zahlen derzeit nicht möglich, erklärte Bouffier. "Wir müssen jetzt so schnell wie möglich weiterimpfen, und wir wollen unsere Teststrategie ausbauen und damit die Basis für spätere Öffnungen schaffen." Die bereits in Hessen geltende Kontaktregel, dass zwei Hausstände bis maximal fünf Personen über 14 Jahre zusammenkommen dürfen, bleibe bestehen. Das Einkaufen mit einem vorher vereinbarten Termin werde es dagegen zunächst nicht mehr geben.

Die neuen Corona-Regeln sollen ab dem kommenden Montag (29. März) und bis zunächst dem 18. April in Hessen gelten.