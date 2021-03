Wiesbaden

1158 neue Corona-Fälle in Hessen: Inzidenz bei rund 133

28.03.2021, 18:26 Uhr | dpa

Eine Frau hält in einem Covid-19-Testcenter die Probe von einem Rachenabstrich in den Händen. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

In Hessen sind binnen eines Tages 1158 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Damit stieg nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Sonntag (Stand 00.00 Uhr) die Zahl der bislang in der Pandemie infizierten Menschen auf 214 553. Die Inzidenz - die Anzahl der neuen Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen - sank geringfügig auf 133,2 nach 134,1 am Vortag. Die Zahl der Todesopfer stieg um 8 auf 6278 Menschen.

Die höchste Inzidenz wies der Landkreis Hersfeld-Rotenburg auf. Dort lag der Wert bei 300,1. Den kritischen Wert von 100 unterschritten noch sechs Kommunen. Am niedrigsten war die Inzidenz mit 75,3 im Rheingau-Taunus-Kreis.

Auf den Intensivstationen hessischer Krankenhäuser lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 333 Covid-19-Patienten. 148 von ihnen wurden beatmet (Stand 17.19 Uhr).