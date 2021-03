Wiesbaden

Zahl der Infektionen steigt um 705: Inzidenz bei knapp 139

29.03.2021, 08:14 Uhr | dpa

Binnen eines Tages sind in Hessen 705 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Damit stieg die Zahl der bislang infizierten Menschen auf 215 258, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag mitteilte (Stand 03.08 Uhr). Die Inzidenz - die Anzahl der neuen Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen - lag bei 138,7. Die Zahl der Todesopfer kletterte um fünf auf 6283 Menschen.

Die höchste Inzidenz wies der Landkreis Hersfeld-Rotenburg auf. Dort lag der Wert bei 287,4. Den kritischen Wert von 100 unterschritten nur fünf Kommunen. Am niedrigsten war die Inzidenz mit 74,8 im Rheingau-Taunus-Kreis.

Auf den Intensivstationen hessischer Krankenhäuser lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 332 Covid-19-Patienten. 148 von ihnen wurden beatmet (Stand 06.19 Uhr).