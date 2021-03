Wiesbaden

Endergebnis: CDU gewinnt Kommunalwahlen mit 28,5 Prozent

31.03.2021, 19:05 Uhr | dpa

Eine Wahlhelferin beobachtet in einem Wahllokal in Albshausen, wie ein Wähler seine Stimmzettel in eine Wahlurne wirft. Foto: Nadine Weigel/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)