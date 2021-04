Wiesbaden

Feuer in Wiesbadener Mehrfamilienhaus: Mehrere Verletzte

01.04.2021, 07:51 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wiesbaden sind in der Nacht zu Donnerstag mehrere Menschen verletzt worden. Am Morgen sprach die Feuerwehr zunächst von insgesamt elf Verletzten, drei davon mit schweren Verletzungen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, schlugen die Flammen beim Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Fenster. Insgesamt 24 Menschen brachten die Feuerwehrleute demnach aus dem Haus in Sicherheit. Sie seien in Linienbussen untergebracht worden, hieß es.

Das Feuer war den Angaben zufolge am Morgen gelöscht. Laut dem Sprecher laufen nun die Nachlöscharbeiten. Wo genau das Feuer ausbrach, konnte die Feuerwehr zunächst nicht sagen. Auch die Ursache war am Morgen noch nicht bekannt.