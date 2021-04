Wiesbaden

Hessen ist weit über seine Grenzen bekannt

06.04.2021, 06:33 Uhr | dpa

Die Hessen sind weit über ihre Landesgrenzen hinaus bekannt. Die Rodgau Monotones (Erbarme, zu spät, die Hesse komme), das Comedy-Duo Badesalz, der Apfelwein oder früher auch der legendäre "Blaue Bock" mit Heinz Schenk sind in ganz Deutschland geläufig. Am weitesten trug sicherlich die Fregatte "Hessen" den Namen des Bundeslandes in die Welt hinaus. Seit ihrer Indienststellung 2006 legte das Kriegsschiff nach Angaben der Bundeswehr an 1622 Seetagen 386 677 Seemeilen oder 716 126 Kilometer zurück. Mit ihrem Namen legte die Fregatte mit mehr als 200 Besatzungsmitgliedern als Botschafterin unter anderem in New York, Kapstadt, Mauritius oder Riga an. Derzeit gehören zur Besatzung auch fünf waschechte Hessen.