Wiesbaden

Lottospieler gewinnt über drei Millionen Euro

12.04.2021, 10:38 Uhr | dpa

Ein Lottospieler aus Hessen hat über 3,2 Millionen Euro gewonnen. Er sei bei der Samstagsziehung der Einzige mit sechs Richtigen gewesen, teilte Lotto Hessen in Wiesbaden am Montag mit. Der Name des Gewinners sei bei einem gewerblichen Spielevermittler registriert, über diesen werde das Geld ausgezahlt. Der Millionentreffer ist hessenweit der inzwischen siebte Gewinn dieser Größenordnung in diesem Jahr.