Wiesbaden

Keine Verbeamtung aus Gesundheitsgründen für 256 Bewerber

14.04.2021, 05:34 Uhr | dpa

Peter Beuth (CDU), Innenminister in Hessen. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Aus gesundheitlichen Gründen konnten 256 Bewerber keine Beamtenlaufbahn im vergangenen Jahr in Hessen einschlagen. Insgesamt 10 629 Personen wurden dagegen von Januar bis Ende November 2020 verbeamtet in den Staatsdienst im Land aufgenommen, wie Innenminister Peter Beuth (CDU) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion in Wiesbaden mitteilte. Die überwiegende Zahl der gescheiterten Bewerbungen aus gesundheitlichen Gründen habe es im Zuständigkeitsbereich des Innenministeriums gegeben. Aufgrund von Nachuntersuchungen könne sich die Gesamtzahl aber noch ändern.

Der Innenminister erklärte, dass die Anwärter für eine Beamtenlaufbahn nicht nur fachlich, sondern auch körperlich und psychisch für die angestrebte Tätigkeit geeignet sein müssen. Deshalb sei im Hessischen Beamtengesetz auch eine ärztliche Untersuchung als Einstellungskriterium festgelegt worden. Beuth verwies in dem Zusammenhang auf die besondere Anforderungen an die körperliche Eignung etwa für den Dienst bei der Polizei oder bei der Feuerwehr.