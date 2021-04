Wiesbaden

Filmfestival "goEast" startet im Internet

20.04.2021, 05:44 Uhr | dpa

Geschichten über weibliche und männliche Partisanen stehen im Mittelpunkt des Filmfestivals "goEast" in Wiesbaden. Vom heutigen Dienstag (20. April) bis zum 26. April konkurrieren bei der Veranstaltung 16 Spiel- und Dokumentarfilme um die Hauptpreise des Festivals. Vergeben wird dabei unter anderem die mit 10 000 Euro dotierte "Goldene Lilie" für den besten Film.

"Das ist ein wichtiges Thema in der mittel- und osteuropäischen Filmlandschaft, das teilweise auch mythologisiert wird und in den aktuellen Filmen in unserem Programm nun aus neuen Blickwinkeln betrachtet wird", so Festivalleiterin Heleen Gerritsen. Dieses werde beispielsweise aus Sicht weiblicher Partisanen gezeigt oder auch aus der Roma-Perspektive, wie die Festivalleiterin weiter mitteilte.

Aufgrund der Corona-Pandemie stehen fast alle 92 Filme aus 38 Ländern im Internet für das Publikum bereit, heißt es. Die Wettbewerbsjury selbst erhält die Möglichkeit, Filmbeiträge in der Caligari Filmbühne, einem kommunalen Kino in Wiesbaden, auf der großen Leinwand zu bewerten. Das Festival wird vom Deutschen Filminstitut & Filmmuseum veranstaltet. Verliehen werden dort neben der "Goldenen Lilie" noch weitere Auszeichnungen.