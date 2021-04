Wiesbaden

Lübcke-Untersuchungsausschuss hört erneut Experten an

23.04.2021, 01:07 Uhr | dpa

In seiner zweiten öffentlichen Sitzung wird der Untersuchungsausschuss zum Mordfall Walter Lübcke im hessischen Landtag am Freitag erneut Sachverständige anhören. Nach Angaben eines Sprechers soll das Thema Verfassungsschutz im Mittelpunkt stehen. Eingeladen sind Benjamin Rusteberg, der als Rechtswissenschaftler derzeit vertretungsweise an der Georg-August-Universität in Göttingen lehrt, und Prof. Gunter Warg von der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Brühl.

Der Untersuchungsausschuss soll die Rolle der hessischen Sicherheitsbehörden im Mordfall Lübcke aufarbeiten. Der Kasseler Regierungspräsident war 2019 getötet worden. Das Oberlandesgericht Frankfurt verurteilte Stephan Ernst Ende Januar 2021 zu lebenslanger Haft. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Deutsche den CDU-Politiker erschoss. Die Motive: Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Mittlerweile haben sämtliche Verfahrensbeteiligte Revision gegen das Urteil eingelegt.