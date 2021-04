Wiesbaden

Minister informieren über Reform der Berufsschulstandorte

23.04.2021, 03:07 Uhr | dpa

Hessen will die Standorte seiner Berufsschulen neu ausrichten. Einzelheiten zu den Plänen wollen Kultusminister Alexander Lorz (CDU) und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Freitag in Wiesbaden bekannt geben. Die Zahl junger Menschen, die eine duale Ausbildung aufnimmt, sei seit längerem rückläufig, hieß es in der Einladung des Kultusministeriums. Gleichzeitig nehme die Spezialisierung der Ausbildungsberufe immer weiter zu. Zu dem Termin werden neben den Ministern auch Vertreter der Wirtschaft sowie der Städte und Landkreise erwartet.