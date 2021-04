Wiesbaden

Sinkende Azubizahlen: Unterricht in Berufsschulen bündeln

23.04.2021, 11:58 Uhr | dpa

Als Reaktion auf sinkende Azubizahlen will Hessen die Organisation der Berufsschulen reformieren. Werden Klassen so klein, dass ein qualitativ hochwertiger Unterricht nicht an allen Schulen gleichzeitig aufrechterhalten werden kann, sollen die Auszubildenden gebündelt unterrichtet werden. Das kündigten Kultusminister Alexander Lorz (CDU) und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Freitag in Wiesbaden an. Dies könne in regionalen Fachklassen, in Landes- oder Bundesfachklassen geschehen.

"Dabei sollen die Schulen in den Regionen jeweils thematische Schwerpunkte entwickeln, um sowohl die Berufsschulstandorte zu sichern als auch den ländlichen Raum zu stärken", erläuterte Lorz. In einem ersten Schritt soll die Mindestklassengröße abgesenkt werden - von bisher 15 Schülerinnen und Schülern auf 12 im ersten, 9 im zweiten, 8 im dritten und 5 im vierten Ausbildungsjahr.