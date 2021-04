Wiesbaden

Ministerpräsident Bouffier spricht im Landtag zur Pandemie

27.04.2021, 01:22 Uhr | dpa

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) wird heute im hessischen Landtag über die aktuellen Maßnahmen der Landesregierung in der Corona-Pandemie berichten. Seine Regierungserklärung (15.20 Uhr) steht unter dem Motto "Impfen - Testen - Nachverfolgen: Hessens Weg aus der Corona-Pandemie".

Mit der sogenannten Bundes-Notbremse gelten seit Ende vergangener Woche Ausgangsbeschränkungen, wenn in Landkreisen drei Tage lang eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 überschritten wurde. Übersteigt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen in einer kreisfreien Stadt oder einem Kreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 165, werden die Schulen und Kitas ab dem übernächsten Tag geschlossen.

Am ersten Tag der Landtagswoche in Wiesbaden (ab 14.00 Uhr) steht auch noch ein Gesetzentwurf der FDP-Fraktion zu "Open Data" auf der Tagesordnung. Die Liberalen wollen mehr Daten der öffentlichen Verwaltung für die Allgemeinheit zugänglich machen.