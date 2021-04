Wiesbaden

FDP-Fraktion will mehr Daten öffentlich zugänglich machen

27.04.2021, 19:25 Uhr | dpa

Die FDP-Fraktion im hessischen Landtag hat eine freie und gebührenfreie Bereitstellung von Daten der öffentlichen Verwaltung gefordert. "Ein Land, das ein Spitzen-Digitalstandort sein will, muss eine innovative Datenpolitik betreiben", erklärte der digitalpolitische Sprecher Oliver Stirböck am Dienstag in Wiesbaden bei der Vorstellung des Entwurfs für ein Open-Data-Gesetz. "Wir wollen öffentliche Daten nutzen, aber private Daten schützen." Auch sicherheitsrelevante Informationen und Geschäftsgeheimnisse sollten nicht ins Internet gestellt werden.

Genutzt werden könnten solche Daten etwa für die Landwirtschaft beim zentimetergenauen Düngen mit Hilfe von Geodaten. Die öffentlichen Daten sollten gebührenfrei und grundsätzlich maschinenlesbar bereitgestellt werden, damit sie auch weiterverarbeitet werden können, forderte Stirböck.