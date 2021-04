Wiesbaden

Landtag debattiert über Einführung eines Gehörlosengeldes

28.04.2021, 02:13 Uhr | dpa

In der Plenarsitzung im hessischen Landtag am heutigen Mittwoch soll es unter anderem um die Einführung eines Gehörlosen- und Taubblindengeldes gehen. Die Debatte wird im Internet-Live-Stream des Parlaments simultan von einem Gebärdendolmetscher übersetzt. Es geht darum, dass Gehörlose und Taubblinde künftig - ähnlich wie Blinde - eine finanzielle staatliche Unterstützung bekommen sollen. Zu den weiteren Themen zählen die Versorgung des Landes mit Hebammen und die Einrichtung von Carsharing-Parkplätzen innerorts entlang von Landes- und Gemeindestraßen. Auch die Corona-Pandemie spielt wieder in mehreren Anträgen eine Rolle.