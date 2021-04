Wiesbaden

Jugendliche zünden Tanne an: Feuer bremst Zugverkehr aus

28.04.2021, 15:37 Uhr | dpa

Wiesbaden (dpa/lhe)- Drei unbekannte Jugendliche haben eine Tanne angezündet und damit kurzzeitig in Wiesbaden den Zugverkehr ausgebremst. Zeugen hätten am Dienstagnachmittag in Wiesbaden beobachtet, wie die Jugendlichen den trockenen Baum angezündet und in der Nähe eines Gleisbetts auf einer Grünfläche zurückgelassen hätten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es sei zu einem kleineren Flächenbrand gekommen, der von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Für die Löscharbeiten sei der Zugverkehr für eine halbe Stunde komplett gesperrt worden. Die Jugendlichen seien nach der Tat mit Fahrrädern geflüchtet.