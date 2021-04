Wiesbaden

Landtag debattiert über Wohnungsbau und Grundsteuer

29.04.2021, 01:24 Uhr | dpa

Der hessische Landtag wird sich heute mit dem Wohnungsbau und der Reform der Grundsteuer befassen. Die SPD-Fraktion will mit einer geänderten Bauordnung mehr barrierefreien Wohnraum schaffen. Beim Vorstoß der FDP-Fraktion geht es um ein Flächenmodell für die Grundsteuer und den Vorschlag, dass die Kommunen über ihre Hebesätze selber entscheiden und damit gezielt auf ihre örtlichen Bedürfnisse reagieren können. Die Grundsteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Kommunen.

Weitere Themen am letzten Tag der Plenarwoche in Wiesbaden sind die Ausbildungssituation der Freiwilligen Feuerwehr im Land, die Arbeits- und Lebensbedingungen der Erntehelfer in Hessen sowie erneut die Corona-Pandemie in mehreren Anträgen.