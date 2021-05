Wiesbaden

Nach Lkw-Unfall Auffahrunfälle durch Gaffer

06.05.2021, 22:44 Uhr | dpa

Auf der A66 bei Wiesbaden ist es nach einem Lkw-Unfall laut Feuerwehr zu mehreren Auffahrunfällen durch Gaffer gekommen. In der Höhe einer Baustelle auf der Salzbachtalbrücke sei am Donnerstagnachmittag ein Lastwagen in einen Transporter gefahren und habe diesen in einen weiteren Lkw gedrückt, teilte die Feuerwehr mit.

Durch den Aufprall sei der Fahrer des Transporters schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Während die Einsatzkräfte an der Unfallstelle arbeiteten, kam es den Angaben zufolge im Gegenverkehr zu zwei Auffahrunfällen. Dabei erlitt eine weitere Person schwere Verletzungen und kam in eine Klinik. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort.