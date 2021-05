Wiesbaden

Mord an Karry: "Kämpfer für Freiheit und Demokratie"

07.05.2021, 14:17 Uhr | dpa

40 Jahre nach dem Mord an Heinz Herbert Karry haben die hessischen Liberalen den FDP-Politiker als "Vorbild" und wirtschaftspolitischen Vordenker gewürdigt. "Heinz Herbert Karry trat aus tiefster Überzeugung für eine Politik der Mitte und für die Marktwirtschaft ein", erklärte die FDP-Landesvorsitzende Bettina Stark-Watzinger am Freitag in Wiesbaden. Er habe früh Kontakte nach China geknüpft und erkannt, wie bedeutend eine gute Infrastruktur im Allgemeinen und der Frankfurter Flughafen im Besonderen für die wirtschaftliche Entwicklung Hessens seien. "Deshalb ließ er sich auch von heftigen Protesten nicht beirren und setzte sich für den Bau der Startbahn West ein."

Der damals 61 Jahre alte hessische Wirtschaftsminister war am Morgen des 11. Mai 1981 in seinem Haus in Frankfurt-Seckbach durch das geöffnete Fenster im Schlaf erschossen worden. Der Mord an dem FDP-Politiker schockte Hessen. Nach der Tat hatten sich die linksradikalen "Revolutionären Zellen" zu dem Attentat bekannt, Täter konnten aber nicht ermittelt werden.

Die Freien Demokraten sähen ihre politische Arbeit in der Tradition Karrys, erklärte Stark-Watzinger. "Heinz Herbert Karry hat stets leidenschaftlich für Freiheit und Demokratie gekämpft." Die Umstände seines Todes seien bis heute Mahnung, "dass diese Ideale immer wieder verteidigt werden müssen und Extremismus sowie politische Morde niemals hingenommen werden dürfen".