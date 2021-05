Wiesbaden

Vermeintliche Ersthelfer bestehlen verunglückten Radfahrer

07.05.2021, 17:23 Uhr | dpa

Bei einem Radunfall in Wiesbaden soll der verunglückte Mann von zwei vermeintlichen Ersthelfern bestohlen worden sein. Sie hätten sein Portemonnaie mitgenommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Damit sei dem 43-Jährigen ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstanden. Er war am Donnerstagmittag gestürzt, nachdem an einem Auto plötzlich eine Tür geöffnet worden war. Zwei Männer liefen zu dem Radler und halfen ihm zwar; dabei sollen sie laut Polizei aber auch die Geldbörse gestohlen haben. Der Verlust fiel auf, als die Polizei zur Unfallaufnahme kam. Die beiden Männer waren schon gegangen.