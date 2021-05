Wiesbaden

Unbekannte greifen Mann in Wiesbaden an und fliehen

08.05.2021, 08:44 Uhr | dpa

Drei Unbekannte haben in Wiesbaden einen Mann angegriffen und verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 33-Jährige mit Stichwerkzeugen und Schlagstöcken traktiert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein Rettungswagen brachte ihn nach der Attacke am Freitagabend in eine Klinik. Eine Fahndung nach den drei Angreifern blieb den Angaben nach zunächst erfolglos. Neben zahlreichen Streifenwagen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen der Attacke.