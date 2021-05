Wiesbaden

Landesgartenschau 2027: Zuschlag geht nach Oberhessen

19.05.2021, 12:17 Uhr | dpa

Die achte Auflage der hessischen Landesgartenschau wird 2027 in Oberhessen ausgerichtet. Erstmals organisiere sie ein Zusammenschluss mehrerer Kommunen, teilte das Umweltministerium in Wiesbaden am Mittwoch mit. Das Land unterstütze die Veranstaltung mit bis zu 3,5 Millionen Euro.

Den Zuschlag hat der Verein Oberhessen erhalten, dem die Kommunen Büdingen, Echzell, Gedern, Glauburg, Hirzenhain, Kefenrod, Limeshain, Nidda, Ortenberg, Ranstadt und Schotten angehören. "Wir wollen nicht in Großprojekte investieren, die dann unüberschaubare Folgekosten verursachen. Es geht vielmehr darum, das Vorhandene zu entwickeln", heißt es auf der Internetseite des Vereins.