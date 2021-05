Wiesbaden

Bouffier verteidigt Corona-Kurs gegen Kritik im Landtag

19.05.2021, 19:59 Uhr | dpa

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat den Kurs der schwarz-grünen Landesregierung in der Corona-Pandemie gegen die Kritik der Opposition im hessischen Landtag verteidigt. "Wir haben einen klaren Plan", sagte der Regierungschef am Mittwoch in Wiesbaden. Es sei sehr erfreulich, dass die Corona-Zahlen weiter runter und die Impfzahlen nach oben gingen. Die Pandemie sei aber noch nicht überstanden. Deswegen gehe die Landesregierung weiter besonnen und schrittweise vor.

Die Landtagsopposition hatte der Landesregierung in der Debatte unter anderem komplizierte Neuregelungen, eine mangelhafte Kommunikation und zu wenig Mut in der Corona-Pandemie vorgeworfen. Außerdem müsse für mehr Normalität in den Kindertagesstätten gesorgt werden. Dazu sollten auch mehr freiwillige Tests sorgen.