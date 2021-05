Wiesbaden

Hinz fordert vom Bund mehr konkrete Maßnahmen im Klimaschutz

20.05.2021, 18:47 Uhr | dpa

Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) fordert von der Bundesregierung konkrete Maßnahmen für die angekündigte Verschärfung der Klimaziele. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts habe beim Bund spürbar Bewegung in der Klimafrage ausgelöst, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag im hessischen Landtag in Wiesbaden. "Richtig so." Was aber fehle, seien konkrete Maßnahmen für mehr Klimaschutz.

Dies sei wichtig, auch zum Erreichen der hessischen Klimaziele, betonte Hinz. Das Land brauche beispielsweise den Schub vom Bund was die Verkehrswende angehe. Auch der Ausstieg aus der Kohle könne noch beschleunigt werden.

Das Bundeskabinett hatte jüngst ein neues Klimaschutzgesetz beschlossen, nachdem das Bundesverfassungsgericht Konkretisierungen an dem Vorläufer angemahnt hatte. Bis 2045 soll Deutschland demnach klimaneutral werden. Damit sollen fünf Jahre früher als bisher geplant nur noch so viele schädliche Treibhausgase ausgestoßen werden, wie wieder gebunden werden können. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) hat ebenfalls bereits auf eine unverzügliche Umsetzung der neuen Regelung mit zusätzlichen Maßnahmen gedrungen.

Hinz bezeichnete den integrierten Klimaschutzplan des Landes als Grundstein der Klimapolitik in Hessen. Er werde weiterentwickelt und damit auf die neuen Möglichkeiten und Notwendigkeiten angepasst. Die Landesregierung hatte Anfang des Jahres zusätzlich zum Klimaschutzplan ein Programm mit 18 weiteren Maßnahmen aufgelegt. "Weil wir eine Schippe drauflegen", erklärte die Ministerin. Darin geht es etwa um Hundertprozent-Förderquoten für Klimakommunen.

Der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche sei inzwischen auf 16 Prozent der Anbaufläche gesteigert worden, sagte Hinz. Als weiteres Beispiel für mehr Klimaschutz erwähnte sie 27 mit Wasserstoff betriebene Züge, die von der Saison 2022/2023 an im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) unterwegs sein werden.