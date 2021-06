Wiesbaden

Ermittlungen gegen Polizisten wegen rechtsextremer Chats

09.06.2021, 11:29 Uhr | dpa

In Hessen wird gegen mehrere Polizisten ermittelt, die sich unter anderem an rechtsextremen Chats beteiligt haben sollen. Das teilten die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Landeskriminalamt am Mittwoch mit. Es würden seit diesem Morgen sechs Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt.