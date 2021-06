Wiesbaden

Corona-Inzidenz in Hessen sinkt auf 20,8

13.06.2021, 11:43 Uhr | dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen ist in Hessen gesunken. Sie lag am Sonntag bei 20,8, nach 22,1 am Vortag, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 3.11 Uhr) hervorgeht. Binnen 24 Stunden wurden 139 neue Corona-Infektionen registriert. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus gestorben sind, erhöhte sich um vier auf insgesamt 7436.

Den höchsten Inzidenzwert im Bundesland hatte auch am Sonntag weiter der Landkreis Groß-Gerau mit 52,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Am niedrigsten war die Inzidenz im Vogelsbergkreis mit 4,7.