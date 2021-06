Wiesbaden

Raser gestoppt: Ermittlungen wegen illegalen Autorennens

14.06.2021, 06:51 Uhr | dpa

Zwei junge Menschen sollen sich in Wiesbaden ein illegales Autorennen geliefert haben. Die 21-Jährige und der 22 Jahre alte Fahrer waren laut Zeugenangaben mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde in 50er-Zonen unterwegs, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Um andere Autofahrer zu überholen, wechselten sie am Samstagabend demnach teils auch auf die Gegenfahrbahn. Einsatzkräfte stoppten die beiden Fahrer, die ihre Führerscheine und ihre Wagen abgeben mussten. Gefährdet oder verletzt wurde niemand, sagte der Sprecher.