Wiesbaden

Kultusminister berichtet über Corona-Situation an Schulen

15.06.2021, 03:03 Uhr | dpa

Kultusminister Alexander Lorz (CDU) wird zum Auftakt der Sitzung des hessischen Landtags an diesem Dienstag über die aktuelle Situation der Schüler in der Corona-Pandemie berichten. Seine Regierungserklärung (ab 15.20 Uhr) trägt den Titel "Herausforderungen in Stärken verwandeln - gemeinsam für unsere Schülerinnen und Schüler".

Am ersten Tag der dreitägigen Plenarwoche in Wiesbaden wollen die Abgeordneten auch über die Neuregelung des Glücksspielrechts debattieren. Der Landtag hatte Anfang Februar dem neuen Glücksspielstaatsvertrag zugestimmt. Er sieht unter anderem eine Öffnung des Glücksspielmarktes für Online-Anbieter vor und soll am 1. Juli in Kraft treten.