Wiesbaden

Kultusminister stellt Maßnahmenpaket für Deutschförderung vor

24.06.2021, 01:45 Uhr | dpa

Kultusminister Alexander Lorz (CDU) stellt am heutigen Morgen (9.30 Uhr) ein Maßnahmenpaket zur Deutschförderung in den hessischen Schulen vor. Dabei soll es um die Unterstützung für Schülerinnen und Schüler mit und ohne Migrationshintergrund gehen. Der Kultusminister wird die Projekte zusammen mit dem Sprachwissenschaftler und Vorsitzenden der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, Roland Kaehlbrandt, vorstellen. Auch der Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, Jörg Maas, wird an der Präsentation des Maßnahmenpakets teilnehmen.