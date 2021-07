Wiesbaden

SPD-Chefin Faeser sieht keine Zukunft für Schwarz-Grün

05.07.2021, 14:16 Uhr | dpa

Zur Halbzeit der Legislaturperiode in Hessen hat Oppositionsführerin Nancy Faeser (SPD) kein gutes Haar an der schwarz-grünen Landesregierung gelassen. Die Koalition sei ohne Zukunft, sagte die Parteichefin der Hessen-SPD am Montag in Wiesbaden. Es gebe viele Ankündigungen, aber keine Taten. Als Beispiel nannte Faeser die 140 vorgesehenen Maßnahmen für den Klimaschutz, von denen bislang nur zehn umgesetzt worden seien.

In der Corona-Krise habe sich Schwarz-Grün als "Schönwetterkoalition" erwiesen, kritisierte die SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag. Schutzausrüstung sei viel zu spät verteilt worden, beim Testen und Impfen habe das Land eine schlechte Figur gemacht.

Es sei ein dramatischer Fehler gewesen, die Schulen wegen Corona fünf Monate geschlossen zu lassen. Nach einem Vorschlag der SPD hätte mit einem Wechselunterricht-Modell viel früher verhindert werden können, dass die Bildungsschere in der Pandemie noch weiter auseinandergeht. Schwarz-Grün sei kein Vorbild für den Bund, sondern ein "abschreckendes Beispiel", sagte Faeser.