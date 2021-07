Wiesbaden

SV Wehen Wiesbaden leiht Verteidiger Stanic aus Augsburg aus

13.07.2021, 14:50 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat Abwehrspieler Jozo Stanic für ein Jahr vom FC Augsburg ausgeliehen. Der Vertrag des 22-Jährigen beim Bundesligisten wurde vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Zuletzt war der ehemalige kroatische Nachwuchs-Nationalspieler an den FSV Zwickau verliehen, für den er 36 Drittliga-Einsätze absolvierte.

"Jozo hat durch die Spielzeit in Zwickau einen großen Schritt gemacht. Daher ist es unser gemeinsames Ziel, dass er diese Entwicklung durch die erneute Ausleihe fortsetzt, um dann seinen Traum zu verwirklichen, für seinen Heimatverein in der Bundesliga aufzulaufen", sagte FCA-Manager Stefan Reuter am Dienstag.